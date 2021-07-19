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Алексей Березуцкий: «Не люблю, когда говорят, что нужно играть как «Барселона»

19:48
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Алексей Березуцкий, который был утвержден в должности главного тренера ЦСКА, рассказал, в каком стиле будет играть его команда.

«Я не очень люблю, когда некоторые специалисты говорят, что нужно играть как «Барселона». Мы — ЦСКА, мы будем играть как ЦСКА, будем играть в атакующий футбол. По поводу схемы игры. Схема совершенно неважна в футболе. Она может меняться от игры к игре. Меняются принципы игры, их много.

Хочу пересмотреть Евро-2020, подчеркнуть там все самое важное.

Зайнутдинов может сыграть на любой позиции. Он универсальный игрок. Очень рад, что у нас есть такой игрок», — заявил Березуцкий.

19 июля Березуцкий был утвержден главным тренером ЦСКА. В товарищеском матче против «Нижнего Новгорода» (2:1) он впервые вывел команду без приставки «исполняющий обязанности».

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Артем Бухаев все материалы автора

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