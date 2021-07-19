Влашич прокомментировал информацию об интересе со стороны «Милана»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич коротко прокомментировал информацию о своем возможном уходе в «Милан».

«Я не знаю по поводу своего будущего. Правда ли, что мной интересуется «Милан»? Нет. Остальные клубы? Нет», — заявил Влашич.

Ранее появилась информация, что футболист близок к переходу в «Милан», а сам Влашич опубликовал фото в официальном костюме с эмодзи «махать рукой».

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года — сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник провел 26 матчей в Тинькофф РПЛ, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.