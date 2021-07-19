Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Влашич прокомментировал информацию об интересе со стороны «Милана»

19:12
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич коротко прокомментировал информацию о своем возможном уходе в «Милан».

«Я не знаю по поводу своего будущего. Правда ли, что мной интересуется «Милан»? Нет. Остальные клубы? Нет», — заявил Влашич.

Ранее появилась информация, что футболист близок к переходу в «Милан», а сам Влашич опубликовал фото в официальном костюме с эмодзи «махать рукой».

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года — сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 23-летний полузащитник провел 26 матчей в Тинькофф РПЛ, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Вашингтону» не нужно было защищать Овечкина на драфте расширения. Поэтому россиянин не подписывал новый контракт
Волейбол — самый успешный игровой вид спорта России. В Лондоне было золото, чего ждать в Токио?
ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Нижний Новгород» благодаря дублю Ахметова
Олимпиада-2021 в Токио: где смотреть и какие каналы покажут, расписание соревнований сборной России
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы