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Сегодня, 20:35

Захарян вернулся в общую группу «Динамо» после повреждения

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян завтра, 15 февраля, сыграет против «Алании» в утреннем товарищеском матче (вечером встреча с ЦСКА).

Три последние контрольные игры — с «Енисеем», «Олимпиком» и «Химками» — футболист пропустил из-за небольших проблем со здоровьем.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
5
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Олег Дмитриев

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