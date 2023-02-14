Захарян вернулся в общую группу «Динамо» после повреждения

По данным «СЭ», полузащитник «Динамо» Арсен Захарян завтра, 15 февраля, сыграет против «Алании» в утреннем товарищеском матче (вечером встреча с ЦСКА).

Три последние контрольные игры — с «Енисеем», «Олимпиком» и «Химками» — футболист пропустил из-за небольших проблем со здоровьем.

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.