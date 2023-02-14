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Агент Захаряна: «Переход Арсена в «Галатарасай»? Мне ничего об этом неизвестно»

Агент Захаряна опроверг информацию о переходе полузащитника в «Галатасарай»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Павел Андреев, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, опроверг переход своего клиента в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что между клубами достигнута договоренность. Сумма перехода составит 11 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов.

«Мне ничего об этом неизвестно. Арсен остается в «Динамо»? На данный момент да», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел за «Динамо» 22 матча, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Контракт Захаряна с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Арсен Захарян. Захарян вернулся в общую группу «Динамо» после повреждения

Источник: РБ Спорт
Арсен Захарян
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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