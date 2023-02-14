Защитник «Зенита» Адамов: «Урал» преобразился, играет в хороший футбол»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов прокомментировал товарищеский матч с «Уралом» (1:1) на сборах.

«Урал», конечно, преобразился, играет в хороший футбол, мы понимали, что будет нелегко. Конечно, приятно играть с бывшими партнерами по команде. Думаю, сегодня мы могли действовать лучше, забить. В первом тайме создали мало моментов, но во втором их стало больше. Нужно было в первой половине матча играть так же, как во второй", — цитирует Адамова пресс-служба «Зенита».

Заключительной контрольной встречей питерцев на сборах станет игра против иранского «Сепахана», которая пройдет 17 февраля и начнется в 16.00 по московскому времени.