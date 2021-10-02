Захарян после матча с «Крыльями Советов» покидал стадион прихрамывая
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян получил повреждение в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (0:1). Он покидал стадион прихрамывая и в лангетке.
У сборной еще одна потеря? Арсен Захарян хромал, когда покидал стадион после матча с «Крыльями» ?— Спорт-Экспресс (@sportexpress) October 2, 2021
? Антон Иванов. pic.twitter.com/a88fQIEJbO
Отметим, что хавбек провел все 90 минут на поле и не был заменен.
(Антон Иванов)
Методология
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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