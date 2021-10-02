Иван Ломаев: «Играли с «Динамо» на равных, где-то «Крыльям» чуть повезло»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в 10-м туре Тинькофф РПЛ.

— Где-то нам чуть повезло. В принципе, играли на равных. Забили свой гол, могли доводить преимущество до более комфортного. Главное, что взяли три очка. Помню ли эпизод с Захаряном? Нет, не помню. Все эмоции в игре остались.

— Ежов сказал, что эта победа — не сенсация.

— Мы любого соперника можем обыграть. С «Зенитом» играли на равных. КДК признал пенальти в наши ворота ошибочным. Я не помню, кто судил тот матч. Мы демонстрируем, что можем играть на равных с любой командой.

— У вас особые отношения с болельщиками «Локомотива». Как вы на это реагируете?

— Отлично реагирую. Меня это вообще не задевает. Пусть чаще меня оскорбляют. Мне это только в плюс идет.

Единственный мяч на 23-й минуте забил Роман Ежов.