Иван Ломаев: «Играли с «Динамо» на равных, где-то «Крыльям» чуть повезло»
Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в 10-м туре Тинькофф РПЛ.
— Где-то нам чуть повезло. В принципе, играли на равных. Забили свой гол, могли доводить преимущество до более комфортного. Главное, что взяли три очка. Помню ли эпизод с Захаряном? Нет, не помню. Все эмоции в игре остались.
— Ежов сказал, что эта победа — не сенсация.
— Мы любого соперника можем обыграть. С «Зенитом» играли на равных. КДК признал пенальти в наши ворота ошибочным. Я не помню, кто судил тот матч. Мы демонстрируем, что можем играть на равных с любой командой.
— У вас особые отношения с болельщиками «Локомотива». Как вы на это реагируете?
— Отлично реагирую. Меня это вообще не задевает. Пусть чаще меня оскорбляют. Мне это только в плюс идет.
Единственный мяч на 23-й минуте забил Роман Ежов.
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