«Не думаю, что меня оттуда выгонят». Гильерме хочет завершить карьеру в «Локомотиве»

Голкипер «Локомотива» Гильерме рассказал, как продвигаются переговоры относительно продления контракта с клубом.

— Хотите еще долго играть? Контракт с «Локомотивом» заканчивается через год.

— Через полтора. Конечно, я бы хотел завершить карьеру в «Локо», но это не зависит только от меня. Не думаю, что они меня оттуда выгонят.

5 октября «Локомотив» и главный тренер Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.