«Не думаю, что меня оттуда выгонят». Гильерме хочет завершить карьеру в «Локомотиве»
Голкипер Гильерме заявил, что хочет завершить карьеру в «Локомотиве»
19:18
Голкипер «Локомотива» Гильерме рассказал, как продвигаются переговоры относительно продления контракта с клубом.
— Хотите еще долго играть? Контракт с «Локомотивом» заканчивается через год.
— Через полтора. Конечно, я бы хотел завершить карьеру в «Локо», но это не зависит только от меня. Не думаю, что они меня оттуда выгонят.
5 октября «Локомотив» и главный тренер Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.
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