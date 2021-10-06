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«Не думаю, что меня оттуда выгонят». Гильерме хочет завершить карьеру в «Локомотиве»

Голкипер Гильерме заявил, что хочет завершить карьеру в «Локомотиве»
19:18
Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гильерме. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Локомотива» Гильерме рассказал, как продвигаются переговоры относительно продления контракта с клубом.

— Хотите еще долго играть? Контракт с «Локомотивом» заканчивается через год.

— Через полтора. Конечно, я бы хотел завершить карьеру в «Локо», но это не зависит только от меня. Не думаю, что они меня оттуда выгонят.

5 октября «Локомотив» и главный тренер Марко Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Временно исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Дмитрий Лоськов.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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