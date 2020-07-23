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«За «Спартак» стыдно». Быстров оценил выступление красно-белых в минувшем сезоне

20:42
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал выступление «Спартака» в сезоне-2019/20.

— Стыдно ли за «Спартак»? Стыдно. Нам обещали, что эта команда для борьбы за Лигу чемпионов, но все в итоге как будто из-за судей произошло, вышло так, что команде нереально бороться за ведущие места с этими футболистами, — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Спартак» с 39 очками занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые дошли до полуфинала Кубка России, где проиграли «Зениту» (1:2).

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