«За «Спартак» стыдно». Быстров оценил выступление красно-белых в минувшем сезоне

Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал выступление «Спартака» в сезоне-2019/20.

— Стыдно ли за «Спартак»? Стыдно. Нам обещали, что эта команда для борьбы за Лигу чемпионов, но все в итоге как будто из-за судей произошло, вышло так, что команде нереально бороться за ведущие места с этими футболистами, — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Спартак» с 39 очками занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые дошли до полуфинала Кубка России, где проиграли «Зениту» (1:2).