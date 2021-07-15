Промес отреагировал на уход Роббена из футбола: «Легенда, удачи!»
16:59
Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на новость о том, что экс-форвард сборной Нидерландов Арьен Роббен завершил карьеру футболиста.
«Вот это карьера! Удачи, легенда!» — написал у себя в сторис Промес.
Сторис Квинси Промеса. Фото Instagram
Сегодня, 15 июля, Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры. До этого он уходил из футбола летом 2019 года, но годом позже возобновил карьеру игрока, подписав контракт с родным «Гронингеном».
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