Промес отреагировал на уход Роббена из футбола: «Легенда, удачи!»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на новость о том, что экс-форвард сборной Нидерландов Арьен Роббен завершил карьеру футболиста.

«Вот это карьера! Удачи, легенда!» — написал у себя в сторис Промес.

Сторис Квинси Промеса. Фото Instagram

Сегодня, 15 июля, Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры. До этого он уходил из футбола летом 2019 года, но годом позже возобновил карьеру игрока, подписав контракт с родным «Гронингеном».