Юсупов считает, что «Зенит» остается претендентом на чемпионство, несмотря на неудачный старт в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Артур Юсупов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» в нынешнем сезоне.

«Сезон только начался. Несмотря на не самый лучший старт, они остаются фаворитами. «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА — главные претенденты на чемпионство», — сказал Юсупов «СЭ».

После пяти туров РПЛ «Зенит» с 6 очками находится на девятом месте в таблице чемпионата России.