Юсупов связывает низкую результативность Глушенкова с высокой конкуренцией в «Зените»: «Не в условной же «Уфе» играет»

Экс-хавбек сборной России Артур Юсупов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в этом сезоне.

«У футболистов бывают разные периоды. Когда Глушенков приехал, он забивал и был лидером. Сейчас у него было игровое время, но, пока, он не смог забить. Возможно, дело не в разногласиях с Семаком. Все-таки в «Зените» большая конкуренция, Максим же не в условной «Уфе» играет. В клубе много сильных игроков и, может быть, он просто проигрывает конкуренцию», — сказал Юсупов «СЭ».

В нынешнем сезоне 26-летний Глушенков провел за «Зенит» 5 матчей, не отличившись ни одним результативным действием.