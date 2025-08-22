Мостовой — о поздравлении от президента ФИФА: «Не зря, значит, играли в футбол!»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос «СЭ» о поздравлении от президента ФИФА Джанни Инфантино.

— В принципе, каждый год приходят поздравления из ФИФА и УЕФА. А сейчас в РФС пришло письмо: оттуда позвонили и переслали. Признание? Так и должно быть. Из Испании раз в год присылают и от лиги, и от «Сельты». Так что теперь видите как. Не зря, значит, играли в футбол! — сказал Мостовой «СЭ».

Сегодня, 22 августа, Мостовому исполнилось 57 лет.