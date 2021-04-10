Юсупов — о матче с «Зенитом»: «Сочи» нужно проверить свои силы на чемпионе»
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о своем состоянии перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет 11 апреля на стадионе «Фишт» и начнется в 16:30 мск.
— Все нормально, три дня прошло после игры. Завтра выйдем свежими.
— Помогает ли набрать физический тонус, когда столько матчей?
— У всех по-разному. Мне лучше больше играть, а не тренироваться. У многих других игроков то же самое.
— В чем сильные и слабые стороны «Зенита»?
— Еще не анализировали, но этого делать и не нужно. Играем против чемпиона, нужно проверить свои силы на чемпионе. Сегодня последние детали тренерский штаб подскажет.
«Сочи» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Зенит» с 51 очком — на первой строчке.
(Данил Алешин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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