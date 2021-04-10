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Юсупов — о матче с «Зенитом»: «Сочи» нужно проверить свои силы на чемпионе»

12:29
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о своем состоянии перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет 11 апреля на стадионе «Фишт» и начнется в 16:30 мск.

— Все нормально, три дня прошло после игры. Завтра выйдем свежими.

— Помогает ли набрать физический тонус, когда столько матчей?

— У всех по-разному. Мне лучше больше играть, а не тренироваться. У многих других игроков то же самое.

— В чем сильные и слабые стороны «Зенита»?

— Еще не анализировали, но этого делать и не нужно. Играем против чемпиона, нужно проверить свои силы на чемпионе. Сегодня последние детали тренерский штаб подскажет.

«Сочи» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Зенит» с 51 очком — на первой строчке.

(Данил Алешин)

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