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«Химки» — «Тамбов»: смотреть онлайн трансляцию матча

12:30
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков. Фото ФК «Химки»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков. Фото ФК «Химки»
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В субботу, 10 апреля, состоится матч 25-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Тамбов». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом туре тамбовский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0. «Химки» идут на 10-м месте в турнирной таблице, «Тамбов» располагается на последне строчке.

Следить за матчем «Химки» — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Химки» — «Тамбов»

Химки — Тамбов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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