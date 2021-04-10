Фоменко рассказал о подготовке «Сочи» к матчу с «Зенитом»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет 11 апреля на стадионе «Фишт» и начнется в 16:30 мск.

— Расскажите об Адамове. Может ли он составить конкуренцию Джанаеву, когда тот поправится?

— Денис — очень перспективный и молодой вратарь. Мы его не просто так брали. Все зависит от него. У него есть небольшие помарки, но в целом, в прошлом матче он отстоял хорошо.

— Стоит ли его ожидать в основе завтра?

— С большей долей вероятности, он выйдет в стартовом составе.

— Игра с «Зенитом» самая тяжелая в этом отрезке сезона?

— Нам всегда нужно выходить и брать 3 очка. Только тактика меняется в зависимости от соперника.

— Как команда пережила вылет из Кубка России?

— Проигрывать всегда неприятно. Учитывая то, как складывалась игра, конечно, результатом мы расстроены. А фаворит в турнире «Локомотив», раз они нас обыграли.

«Сочи» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Зенит» с 51 очком — на первой строчке.

(Данил Алешин)