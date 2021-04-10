Фоменко рассказал о подготовке «Сочи» к матчу с «Зенитом»
Тренер «Сочи» Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Встреча пройдет 11 апреля на стадионе «Фишт» и начнется в 16:30 мск.
— Расскажите об Адамове. Может ли он составить конкуренцию Джанаеву, когда тот поправится?
— Денис — очень перспективный и молодой вратарь. Мы его не просто так брали. Все зависит от него. У него есть небольшие помарки, но в целом, в прошлом матче он отстоял хорошо.
— Стоит ли его ожидать в основе завтра?
— С большей долей вероятности, он выйдет в стартовом составе.
— Игра с «Зенитом» самая тяжелая в этом отрезке сезона?
— Нам всегда нужно выходить и брать 3 очка. Только тактика меняется в зависимости от соперника.
— Как команда пережила вылет из Кубка России?
— Проигрывать всегда неприятно. Учитывая то, как складывалась игра, конечно, результатом мы расстроены. А фаворит в турнире «Локомотив», раз они нас обыграли.
«Сочи» с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Зенит» с 51 очком — на первой строчке.
(Данил Алешин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю