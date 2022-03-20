Юсуф Языджи установил рекорд чемпионатов России

Юсуф Языджи, зимой перешедший в ЦСКА из «Лилля», открыл счет в матче против «Рубина» и стал третьим игроком, которому удалось отличиться в первых четырех играх чемпионата России.

Ранее аналогичный старт удавался только Олегу Гарину из «Океана» в 1992 году и Андрею Штолцерсу из «Спартака» в 2000-м. Трехматчевые серии выдавали Аблай Мбенг из «Терека» — 2014/15 и железнодорожник Вильсон Изидор, который в следующем туре может присоединиться к квартету легионеров.

Сезон Игрок Команда Матчи Серия 1992 Олег Гарин Океан Локомотив (г) — 1:2, Спартак Вл (д) — 2:1, Динамо Ст (д) — 2:0, Факел (г) — 1:0 4 2000 Андрей Штолцерс Спартак Локомотив (г) — 2:3, Кр.Советов (д) — 1:2, ЦСКА (г) — 1:2, Сатурн (д) — 3:0 4 2021/22 Юсуф Языджи ЦСКА Спартак (г) — 2:0, Нижний Новгород (д) — 1:0, Локомотив (г) — 2:1, Рубин (д) — 5:1*/** 4 2014/15 Аблай Мбенг Терек Ростов (г) — 1:0, Спартак (д) — 4:2**, Арсенал (г) — 1:1 3 2021/22 Вильсон Изидор Локомотив Химки (д) — 3:2, ЦСКА (д) — 1:2. Ахмат (г) — 3:2 3

* Матч продолжается.