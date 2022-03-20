«Аллилуйя». Салихова отреагировала на возвращение президента РПЛ в Россию
Зарема Салихова прокомментировала возвращение президента РПЛ в Москву
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова в чате Telegram-канала «СЭ» прокомментировала возвращение президента РПЛ Ашота Хачатурянца в Россию.
«Аллилуйя», — написала Салихова.
В субботу, 19 марта, президент РПЛ Ашот Хачатурянц прилетел в Москву и уже приступил к работе в очном режиме. Сам президент РПЛ подтвердил эту информацию. 22 марта он проведет общее собрание клубов лиги.
Хачатурянц был избран президентом РПЛ 22 ноября прошлого года. До этого он работал председателем судейского комитета РФС.
Источник: https://tlgrm.ru/channels/@sportexpress
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