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«Аллилуйя». Салихова отреагировала на возвращение президента РПЛ в Россию

Зарема Салихова прокомментировала возвращение президента РПЛ в Москву
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото Instagram

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова в чате Telegram-канала «СЭ» прокомментировала возвращение президента РПЛ Ашота Хачатурянца в Россию.

«Аллилуйя», — написала Салихова.

В субботу, 19 марта, президент РПЛ Ашот Хачатурянц прилетел в Москву и уже приступил к работе в очном режиме. Сам президент РПЛ подтвердил эту информацию. 22 марта он проведет общее собрание клубов лиги.

Хачатурянц был избран президентом РПЛ 22 ноября прошлого года. До этого он работал председателем судейского комитета РФС.

Источник: https://tlgrm.ru/channels/@sportexpress

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
2-й тайм

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

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23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

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Нижний Новгород 1
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24%

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ТБ 1.5

15%

1.33
Ашот Хачатурянц
Зарема Салихова
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1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
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