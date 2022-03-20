«Уфа» — «Краснодар»: Агаларов сравнял счет с пенальти

«Уфа» в конце второго тайма матча 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» сравняла счет — 1:1.

Нападающий хозяев Гамид Агаларов реализовал пенальти на 84-й минуте. Это 14-й гол форварда в этом сезоне чемпионата России. В 20 матчах РПЛ сезона-2021/22 Агаларов реализовал четвертый пенальти.

Первый гол в этой встрече забил полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов на 45+1 минуте первого тайма.