«Уфа» — «Краснодар»: Агаларов сравнял счет с пенальти
«Уфа» в конце второго тайма матча 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» сравняла счет — 1:1.
Нападающий хозяев Гамид Агаларов реализовал пенальти на 84-й минуте. Это 14-й гол форварда в этом сезоне чемпионата России. В 20 матчах РПЛ сезона-2021/22 Агаларов реализовал четвертый пенальти.
Первый гол в этой встрече забил полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов на 45+1 минуте первого тайма.
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|И
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|
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|
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|Динамо
|21
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|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
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|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
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|1
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|29-30
|31
|
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|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
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|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
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|4
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|25
|
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|22
|6
|6
|10
|20-32
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|
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|20
|5
|6
|9
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|
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|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
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30 тур
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7
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