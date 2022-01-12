Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:10

«Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Никита Успенский

«Локомотив» объявил о переходе нападающего Федора Смолова в «Динамо».

Сумма трансфера и срок контракта форварда с бело-голубыми не уточняется. По информации «СЭ», футболист подпишет контракт с «Динамо» на полтора года с опцией продления еще на один год.

В первой части сезона-2021/22 Смолов провел за «Локомотив» 22 матча в разных турнирах, забив семь мячей и получив одну желтую карточку.

В прошлом году 31-летний нападающий принял участие в шести матчах сборной России, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Первым клубом в профессиональной карьере Смолова было как раз «Динамо», в составе которого в период с 2007 по 2015 год он провел 77 игр, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи. В период выступлений за бело-голубых он на правах аренды играл за нидерландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал».

С 2015 по 2018 год Смолов играл за «Краснодар», а во второй половине сезона-2019/20 на правах аренды играл за испанскую «Сельту».

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как сохранить молодость при помощи спорта?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА объявил о переходе Бистровича в «Фатих Карагюмрюк» на правах аренды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости