«Локомотив» объявил о переходе Смолова в «Динамо»

«Локомотив» объявил о переходе нападающего Федора Смолова в «Динамо».

Сумма трансфера и срок контракта форварда с бело-голубыми не уточняется. По информации «СЭ», футболист подпишет контракт с «Динамо» на полтора года с опцией продления еще на один год.

? Нападающий Фёдор Смолов перешёл из «Локомотива» в «Динамо». За «железнодорожников» Фёдор выступал с августа 2018 года, провел 95 матчей и забил 29 голов



? Благодарим Фёдора за игру и желаем ему успехов в дальнейшей карьере pic.twitter.com/qHkHODep6w — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 12, 2022

В первой части сезона-2021/22 Смолов провел за «Локомотив» 22 матча в разных турнирах, забив семь мячей и получив одну желтую карточку.

В прошлом году 31-летний нападающий принял участие в шести матчах сборной России, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Первым клубом в профессиональной карьере Смолова было как раз «Динамо», в составе которого в период с 2007 по 2015 год он провел 77 игр, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи. В период выступлений за бело-голубых он на правах аренды играл за нидерландский «Фейеноорд», махачкалинский «Анжи» и екатеринбургский «Урал».

С 2015 по 2018 год Смолов играл за «Краснодар», а во второй половине сезона-2019/20 на правах аренды играл за испанскую «Сельту».