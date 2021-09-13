Андерс Дрейер: «В атаке у нас есть свобода, можем принимать решения, которые считаем нужными»

Автор хет-трика в ворота «Урала» (4:0) в своем дебютном матче за «Рубин» Андерс Дрейер поделился своими эмоциями.

— Я счастлив. Это была хорошая игра. В первом тайме у нас был хороший контроль. Во втором тайме, в первые минут 15-20 они имели несколько шансов, были близки к голу. Но затем мы забили еще два и выиграли 4:0. Сыграли дома на ноль и победили, поэтому я счастлив, — цитирует датчанина сайт «Рубина».

— После матча ты взял мяч себе. Это твой первый такой мяч или были подобные до этого?

— У меня есть один такой мяч дома, теперь будет два. Будет здорово видеть их рядом.

— Это твоя первая официальная игра за «Рубин». Ты уже понимаешь партнеров?

— Да. Я больше недели в Казани. Я многое выучил по игре в обороне, конечно, еще многое предстоит отработать по игре в обороне и прессинге. В атаке у нас есть свобода, мы можем принимать решения, которые считаем нужными, мне это нравится.

— Ин Бом был лучшим бомбардиром сезона в команде. Ты сыграл одну игру и уже опередил его. Планируешь стать лучшим бомбардиром по итогам сезона?

— Не важно, я буду им или кто-то еще. Я просто хочу, чтобы «Рубин» побеждал в каждой игре и был как можно выше в таблице. Это важно для меня.

— Что можешь сказать болельщикам?

— Спасибо за поддержку! Было приятно видеть их на стадионе. Думаю, скоро болельщиков на трибунах будет еще больше. Это был хороший день для меня и для команды. Здорово, что мы смогли подарить им эту победу.

— Ждешь полный стадион на игре с «Зенитом»?

— Да, насколько это позволяют правила. Ждем болельщиков и постараемся добиться хорошего результата.