Андерс Дрейер: «В атаке у нас есть свобода, можем принимать решения, которые считаем нужными»
Автор хет-трика в ворота «Урала» (4:0) в своем дебютном матче за «Рубин» Андерс Дрейер поделился своими эмоциями.
— Я счастлив. Это была хорошая игра. В первом тайме у нас был хороший контроль. Во втором тайме, в первые минут 15-20 они имели несколько шансов, были близки к голу. Но затем мы забили еще два и выиграли 4:0. Сыграли дома на ноль и победили, поэтому я счастлив, — цитирует датчанина сайт «Рубина».
— После матча ты взял мяч себе. Это твой первый такой мяч или были подобные до этого?
— У меня есть один такой мяч дома, теперь будет два. Будет здорово видеть их рядом.
— Это твоя первая официальная игра за «Рубин». Ты уже понимаешь партнеров?
— Да. Я больше недели в Казани. Я многое выучил по игре в обороне, конечно, еще многое предстоит отработать по игре в обороне и прессинге. В атаке у нас есть свобода, мы можем принимать решения, которые считаем нужными, мне это нравится.
— Ин Бом был лучшим бомбардиром сезона в команде. Ты сыграл одну игру и уже опередил его. Планируешь стать лучшим бомбардиром по итогам сезона?
— Не важно, я буду им или кто-то еще. Я просто хочу, чтобы «Рубин» побеждал в каждой игре и был как можно выше в таблице. Это важно для меня.
— Что можешь сказать болельщикам?
— Спасибо за поддержку! Было приятно видеть их на стадионе. Думаю, скоро болельщиков на трибунах будет еще больше. Это был хороший день для меня и для команды. Здорово, что мы смогли подарить им эту победу.
— Ждешь полный стадион на игре с «Зенитом»?
— Да, насколько это позволяют правила. Ждем болельщиков и постараемся добиться хорошего результата.
Дополнительная информация:
https://rubin-kazan.ru/posts/anders-dreyer-eto-horoshiy-den-dlya-menya-i-dlya-komandy
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