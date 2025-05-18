Семин — о Фернандеше: «Талантливый игрок и очень интересный человек!»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился воспоминаниями о работе с экс-полузащитником Мануэлом Фернандешем.

«Ману — очень талантливый игрок, интересный человек. Выучил русский язык быстрее всех иностранцев, которых я когда-либо видел. Он прочел историю России, знает нашу страну. Ему было легче, несмотря на сложности с предыдущими руководителями. У талантливых людей всегда сложности — у них есть свое мнение на игру, на состав. Он не боялся никогда высказывать свое мнение — говорил прямо. С ним было очень интересно беседовать перед матчем, послушать его идеи и мысли. Редкий и очень полезный футболист! На поле он держал себя в рамках, какой бы сложный матч не был — был хладнокровен», — сказал Семин «СЭ».

Фернандеш с 2014 по 2019 год играл за «Локомотив», а в сезоне-2019/20 выступал за «Краснодар». В составе железнодорожников он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.