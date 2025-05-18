Фернандеш: «Семин был на меня зол после каждой игры из-за того, что я любил дриблинг»

Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш в интервью «СЭ» рассказал о работе с тренером Юрием Семиным.

— Вспоминаете Юрия Семина?

— Самое главное — то, что он привел команду к трофеям. Это все результат его усердной работы. Все те годы мы были одной командой, как я уже говорил — семьей. Всегда буду помнить успех, которого мы добились вместе с ним.

— Может, особенно помните какой-то разговор с ним?

— Их было много, пока мы работали вместе. Отлично помню, что почти после каждой игры он был зол на меня из-за того, что я любил дриблинг. Все время говорил: «Ты должен пасовать, а продолжаешь работать с мячом!» Но я прекрасно понимаю, что он хотел лучшего для команды. Уважаю его и то, что он делал для меня на протяжении того времени, что я был в клубе.

Семин четыре раза возглавлял «Локомотив» во время тренерской карьеры. Под его руководством команда трижды стала чемпионом России, семь раз выиграла Кубок страны и трижды — Суперкубок. Также Семин занимал пост президента клуба в 2007 году.