Источник: инвестор «Химок» Садыгов нашел средства для погашения долгов перед командой

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов нашел средства для погашения долгов, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, погашение долгов начнется с 19 мая, поэтому сейчас вопрос получения «Химками» лицензии РФС-1 для допуска к участию в РПЛ исключительно технический. Погасить все долги клуб должен до до 23 мая, даты дедлайна по лицензированию.

14 апреля Садыгов заявлял «СЭ», что все долги перед игроками и персоналом будут выплачены в апреле. В мае сообщалось, что подмосковный клуб не прошел лицензирование для выступления в следующем сезоне РПЛ.

После 29 туров РПЛ «Химки» занимют 11-е место. Команда набрала 29 очков.