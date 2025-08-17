Семин назвал закономерной ничью в матче «Спартака» с «Зенитом»: «Этому результату предшествовали ошибки»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» ничью в матче 5-го утра РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (2:2).

«Хороший матч, большая самоотдача от игроков обеих команд. И на стадионе были полные трибуны, это еще раз говорит о том, что футбол — большое и важное зрелище. Считаю, что ничья — это закономерный результат. Никто не смог наиграть на победу. Этому результату предшествовали ошибки, например, пенальти Барко. Как такой большой мастер может совершить такую ошибку при пробитии пенальти? Скользкое поле? Так зачем делать паузу перед ударом. Конечно, из-за этого у него нога и поехала», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» (5 очков) занимает 12-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.