«Акрон» и «Оренбург» встретятся в матче пятого тура чемпионата России в воскресенье, 17 августа. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре, начало — в 13.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Акрон» — «Оренбург» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

17 августа, 13:30. Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу тольяттинцев и оренбуржцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После четырех туров чемпионата России «Акрон» набрал шесть очков, предыдущим соперником тольяттинцев было махачкалинское «Динамо» (1:1). У «Оренбурга» два очка, в предыдущем туре команда уступила «Краснодару» со счетом 0:1.