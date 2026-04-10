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Семин о матче «Зенит» — «Краснодар»: «В какой-то мере, эта игра определит чемпиона»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«В таких матчах не бывает фаворитов. Но, наверное, психологически «Краснодар» в лучшей форме после кубковых матчей. «Краснодар» хочет завоевать Кубок России и чемпионство, а «Зенит» — исправиться за вылет из Кубка. Матч будет жестокий и интересный. В какой-то мере, эта игра определит чемпиона, хотя команды из низа таблицы продолжают преподносить сюрпризы», — сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 52 очками. «Зенит» (51 очко) располагается на второй строчке.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет в воскресенье, 12 апреля, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 19.30 мск.

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Юрий Семин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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