Юрий Семин: «На вручение медалей меня не позвали. Это не задело. Разве на Кикнадзе можно обижаться?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что его не пригласили на вручение серебряных медалей по итогам прошедшего сезона. Мероприятие было организовано на «РЖД Арене» вместе с открытой тренировкой и встречей команды и руководства клуба с болельщиками.

— Ну что тут сказать... Не знаю. Чтобы прийти на какое-то мероприятие, нужно получить приглашение. А его не было. Вот и все. Я его не получил. Считаю, и я, и Батуренко наиграли на медаль. И другие футболисты. Наверное, мне ее передадут через администратора.

— Сильно обиделись?

— Никак меня это не обидело. Не на кого там обижаться. Спасибо.

— А на Кикнадзе?

— Ни в коем случае! Разве на него можно обижаться?

— Считаете, вы больший вклад внесли в эти медали по сравнению с Николичем?

— А вы посчитайте. При мне выиграли 12 матчей. А после меня — 4. Есть разница? (Виталий Айрапетов)