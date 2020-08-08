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Юрий Семин: «На вручение медалей меня не позвали. Это не задело. Разве на Кикнадзе можно обижаться?»

15:03
Юрий Семин. Фото "СЭ"
Юрий Семин. Фото "СЭ"
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что его не пригласили на вручение серебряных медалей по итогам прошедшего сезона. Мероприятие было организовано на «РЖД Арене» вместе с открытой тренировкой и встречей команды и руководства клуба с болельщиками.

— Ну что тут сказать... Не знаю. Чтобы прийти на какое-то мероприятие, нужно получить приглашение. А его не было. Вот и все. Я его не получил. Считаю, и я, и Батуренко наиграли на медаль. И другие футболисты. Наверное, мне ее передадут через администратора.

— Сильно обиделись?

— Никак меня это не обидело. Не на кого там обижаться. Спасибо.

— А на Кикнадзе?

— Ни в коем случае! Разве на него можно обижаться?

— Считаете, вы больший вклад внесли в эти медали по сравнению с Николичем?

— А вы посчитайте. При мне выиграли 12 матчей. А после меня — 4. Есть разница? (Виталий Айрапетов)

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