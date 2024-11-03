Семин о результатах ЦСКА: «Клуб все равно является одним из претендентов на самые высокие места»

Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о результатах ЦСКА в этом сезоне РПЛ.

«У ЦСКА очень хороший подбор игроков, хорошие исполнители в обороне. Когда они наладят атаку, то будут регулярно набирать очки. А в целом то ЦСКА все равно является одним из претендентов на самые высокие места», — сказал Семин «СЭ».

ЦСКА после 14-го тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.