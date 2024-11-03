«Краснодар» выигрывает у «Оренбурга» по итогам первого тайма

«Краснодар» по итогам первого тайма ведет в счете в матче с «Оренбургом» в 14-м туре РПЛ — 1:0.

У «быков» гол в концовке первой половины забил Кевин Ленини.