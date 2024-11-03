«Краснодар» — «Оренбург»: Козлов удвоил преимущество «быков»

«Краснодар» дома удвоил преимущество над «Оренбургом» в матче 14-го тура РПЛ — 2:0.

Гол на 73-й минуте забил Данила Козлов, для которого мяч стал дебютным за «быков» в чемпионате России.