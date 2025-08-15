Семин — о форме Угальде: «Ему нужно обратить внимание на себя и свое отношение к «Спартаку»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в текущем сезоне.

«Мне нравилось, как играл Угальде в прошлом году. Почему сейчас такая ситуация? За это отвечают тренеры, а также он сам. Видимо, Угальде потерял свои прошлогодние кондиции. В этой ситуации игроку нужно обратить внимание на себя и свое отношение к «Спартаку». На 80 процентов это проблема игрока. Он должен к себе предъявить претензии», — сказал Семин «СЭ».

В сезоне-2024/25 Угальде провел 36 игр за «Спартак», забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач. В текущем сезоне на счету 23-летнего костариканца 5 матчей и ни одного результативного действия.