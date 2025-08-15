Семин считает, что место «Локомотива» в таблице РПЛ закономерно

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался об игре железнодорожников.

«Локомотив» имеет хорошую подготовку, для того чтобы отлично стартовать. Это видно уже второй год подряд. Несомненно, он справедливо набрал столько очков», — сказал Семин «СЭ».

После 4 туров «Локомотив» с 12 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.