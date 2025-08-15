Футбол
15 августа, 14:15

«Родина» арендовала вратаря «Акрона» Волкова

Павел Лопатко

«Акрон» объявил о переходе вратаря Сергея Волкова в «Родину» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.

30-летний россиянин является рекордсменом «Акрона» по количеству сыгранных матчей (202). Он играет за тольяттинский клуб с января 2018 года.

В сезоне-2024/25 Волков в 22 матчах во всех турнирах пропустил 46 голов, в 5 встречах сыграл на ноль. Его контракт с «Акроном» действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 1 миллион евро.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ
Источник: ФК «Акрон»
