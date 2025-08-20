Семин: «Вне сомнений, «Зенит», «Динамо» и «Спартак» дадут бой сегодняшним лидерам»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о командах-открытиях первых пяти туров РПЛ.

«На мой взгляд, это ЦСКА, «Локомотив». Они лидируют, поэтому и открытие. Также стабильно хорошо выступает «Краснодар». У остальных команд есть проблемы. Это старт чемпионата, вне сомнений, и «Зенит», и «Динамо», и «Спартак» дадут бой сегодняшним лидерам», — сказал Семин «СЭ».

После пяти туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 13 очков.