«Спартак» оштрафовали на 120 тысяч рублей после матча с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза решил оштрафовать «Спартак» на 120 тысяч рублей по итогам матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (2:2), сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.

100 тысяч рублей штрафа московский клуб должен заплатить за скандирование болельщиками оскорбительной лексики. На 20 тысяч «Спартак» оштрафовали за неявку на послематчевую пресс-конференцию главного тренера команды Деяна Станковича.

«Зенит» оштрафовали на 15 тысяч рублей — болельщики гостей скандировали ненормативную лексику.