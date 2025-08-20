Челестини о вызове 7 футболистов ЦСКА в сборную: «Это их работа прошлого года и начала сезона»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал вызов в сборную России семерых игроков команды. Вызов на товарищеские матчи с Иорданией и Катаром в сентябре 2025 года получили Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов и Тамерлан Мусаев.

— 7 игроков попали в расширенный список сборной России. Чувствуете причастность к этому?

— Здорово, что молодые ребята вызываются в сборную. В этом и состоит работа главного тренера, чтобы они получали вызов. Я здесь мало времени, это их работа прошлого года и начала сезона. Надеюсь, что в будущем они тоже будут получать больше вызовов в сборную.