Нагорных: «Локомотив» предлагает сотрудничество Гильерме в другом качестве после завершения карьеры»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» прокомментировал уход вратаря Маринато Гильерме из команды.
«Было достаточно давно известно, что контракт Гильерме предлагаться не будет. Маринато — часть «Локомотива», диалог с ним не закончен — но не в качестве футболиста. Клуб хотел бы продолжить с ним работу в новой роли. Но он еще сам не принял решение — так что к этому диалогу клуб и Гильерме придут немного позднее. «Локомотив» воздаст все почести и уважение Маринато, в этом даже сомневаться не надо. Это настоящая легенда клуба. И я, и наши болельщики относятся к нему с глубочайшим уважением. Думаю, не будет никаких взаимных обид. Клуб предлагает сотрудничество в другом качестве после завершения карьеры — Гильерме сам должен принять решение. Продолжить карьеру в качестве футболиста «Локомотива» уже не получится — клуб выбрал вектор развития в сторону молодых футболистов», — сказал Нагорных «СЭ».
38-летний вратарь выступал за московский клуб с 2007 года. Он провел за «Локомотив» 383 матча, пропустил 385 мячей и 143 раза отыграл на ноль.
С «Локомотивом» Гильерме становился чемпионом России, четырежды выигрывал Кубок страны и один раз становился победителем Суперкубка.
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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