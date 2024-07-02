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Сегодня, 16:00

«Зенит» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча

«Зенит» и «Сочи» проводят матч в рамках предсезонного турнира
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Во вторник, 2 июля, «Зенит» и «Сочи» проводят матч в рамках предсезонного турнира. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

Матч «Зенит» — «Сочи» в прямом эфире покажет федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также смотреть игру онлайн можно на платформе VK Видео (соцсети «ВКонтакте») — в сообществе VK Спорт.

В летнем турнире с «Зенитом» и «Сочи» также участвует сербская «Црвена звезда» и аргентинский «Тальерес». Матчи также пройдут 5, 8 и 12 июля.

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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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