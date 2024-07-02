«Зенит» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча
«Зенит» и «Сочи» проводят матч в рамках предсезонного турнира
Во вторник, 2 июля, «Зенит» и «Сочи» проводят матч в рамках предсезонного турнира. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.
Матч «Зенит» — «Сочи» в прямом эфире покажет федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также смотреть игру онлайн можно на платформе VK Видео (соцсети «ВКонтакте») — в сообществе VK Спорт.
В летнем турнире с «Зенитом» и «Сочи» также участвует сербская «Црвена звезда» и аргентинский «Тальерес». Матчи также пройдут 5, 8 и 12 июля.
Положение команд
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Хоккей
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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30 тур
|19.07
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Ростов – ЦСКА
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|19.07
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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