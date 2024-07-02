Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:18

Шунин — об уходе из «Динамо»: «Я мечтал еще поиграть»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антон Шунин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский вратарь Антон Шунин заявил, что хотел продолжить игровую карьеру в «Динамо».

«Я играл за великий клуб 17 лет, и мы многое прошли за это время. Кто-то хейтил меня, кто-то поддерживал и хвалил. И знаете, что я хочу сказать: я люблю вас всех, каждого, чье сердце отдано «Динамо».

«Расставаться всегда грустно. Я мечтал еще поиграть за «Динамо», мечтал работать в менеджменте клуба и быть рядом с основной командой. Кажется, мне есть, что дать «Динамо». Но не всегда получается так, как мы хотим и, возможно, заслуживаем», — написал Шунин в своих социальных сетях.

Антон Шунин. Шунин покинул «Динамо». Впереди новая команда РПЛ или завершение карьеры

В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.

Антон Шунин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
5
1
Читайте также
Роналду остается лучшим центральным нападающим в сборной Португалии
Соболенко и Александрова снялись с Уимблдона в первый день турнира
Минобороны Грузии подтвердило гибель пилота при крушении военного самолета
Стали известны три четвертьфинальные пары ЧЕ по футболу
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Песков отметил умение Орбана отстаивать интересы Венгрии
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Судья Бобровский не назначил пенальти в пользу «Зенита»
Нагорных о критике в адрес «Локомотива»: «Мы не источник для обогащения непонятно за что»
Нагорных заявил, что задачи «Локомотива» на сезон будут скорректированы в связи с уходом Глушенкова
Нагорных: «Локомотив» предлагает сотрудничество Гильерме в другом качестве после завершения карьеры»
Нагорных заявил, что «Локомотив» ведет работу по поиску новых игроков: «Усиление будет»
Нагорных о Глушенкове: «Локомотив» не смог перебить условия, которые предложил «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорных: «Локомотив» предлагает сотрудничество Гильерме в другом качестве после завершения карьеры»

Нагорных заявил, что задачи «Локомотива» на сезон будут скорректированы в связи с уходом Глушенкова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости