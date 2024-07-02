Шунин — об уходе из «Динамо»: «Я мечтал еще поиграть»
Российский вратарь Антон Шунин заявил, что хотел продолжить игровую карьеру в «Динамо».
«Я играл за великий клуб 17 лет, и мы многое прошли за это время. Кто-то хейтил меня, кто-то поддерживал и хвалил. И знаете, что я хочу сказать: я люблю вас всех, каждого, чье сердце отдано «Динамо».
«Расставаться всегда грустно. Я мечтал еще поиграть за «Динамо», мечтал работать в менеджменте клуба и быть рядом с основной командой. Кажется, мне есть, что дать «Динамо». Но не всегда получается так, как мы хотим и, возможно, заслуживаем», — написал Шунин в своих социальных сетях.
В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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