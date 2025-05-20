Николич — о ничьей с «Локомотивом»: «ЦСКА нужно сохранить третье место в РПЛ»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«У нас было три игры за семь дней, а сегодня была четвертая, если считать гала-матч. Видимо, много эмоций было потеряно после всех этих матчей. Но все равно хочу сказать, что футболисты молодцы. Мы отыгрались после 2:0. И, думаю, мы заслужили чуть больше во втором тайме. Был момент у Облякова, хорошо сработали замены. И, конечно, спасибо болельщикам, которые так здорово поддерживали команду. Да, нам нужна была только победа, и никто не хотел ничью. Но наша беспроигрышная серия-2025 продолжается. Есть большое желание закончить этот этап победой. Нам нужно сохранить третье место в чемпионате, и это очень важно для нас», — приводит слова Николича официальный сайт клуба.

«Локомотив» с 50 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 56 баллов и поднялся на третье место.

В последнем, 30-м, туре РПЛ железнодорожники сыграют с «Акроном», а красно-синие — с «Пари НН».