Юрий Матвеев: «Урал» много владел мячом, но в атаке получилось не все"

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев оценил игру своей команды в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (0:0).

— Конечно, хотелось одержать победу, мы много владели мячом и инициативой, но не смогли пройти эшелонированную оборону соперника, — сказал в эфире «Матч Премьер» Матвеев.

— Как оцените игру вышедших на замену футболистов?

— Хотелось, чтобы они более креативно сыграли в атаке, вскрывали защиту благодаря индивидуальным действиям. К сожалению, в атакующих действиях не все получилось.