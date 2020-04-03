Юрий Дюпин: «Сокращение зарплаты? Я только деньги начал получать. Могу простить часть долга «Анжи» и «Кубани»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин в разговоре с «СЭ» поделился мнением по поводу ситуации в российском футболе после приостановки из-за пандемии коронавируса.

— Надо ли досрочно завершать чемпионат?

— Я считаю, что восемь оставшихся туров можно спокойно доиграть за четыре недели. Может даже перед началом следующего чемпионата, если ситуацию не улучшится. Нужно закончить, исходя из спортивного принципа.

— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?

— Это неправильно, нужно доиграть оставшиеся туры. Многие команды ФНЛ стремились выйти в премьер-лигу, и у них отберут шанс? Все результаты аннулируют, и все останется как прежде?

— В «Рубине» зарплаты сокращены на 50 процентов. Как к этому относитесь?

— Я на этот вопрос промолчу. Только деньги начал получать, а до этого год без зарплаты сидел. Могу простить часть долгов «Анжи» или «Кубани», которые до сих пор не выплатили мне зарплату.

— Стоит ли вернуться во время паузы перейти на формат «весна-осень»?

— По мне с весны по осень комфортно было бы играть. Как решат руководители в лиге, так и будет

— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

— Мне было бы интереснее, ведь это означает большее количество игр и выше напряженность чемпионата. В Англии — по 38 туров, плюс еврокубки — и все нормально. (Евгений Белоусов)