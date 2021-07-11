Юрий Дюпин: «Рубин» заявит о себе покруче, чем в прошлом году»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин рассказал «СЭ» о своем будущем и перспективах казанского клуба в новом сезоне.

– Вам не кажется, что уход Лунева может спровоцировать интерес «Зенита» к вам?

– Не знаю, у меня все мысли о «Рубине». Нужно выходить и доказывать свою состоятельность. Думаю, с «Рубином» в этом сезоне будет очень весело. У нас просматривается стабильность в игре, хорошее взаимопонимание у футболистов. Думаю, «Рубин» заявит о себе покруче, чем в прошлом году, – сказал Дюпин.

24 июля «Рубин» сыграет со «Спартаком» в матче первого тура сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ.

В минувшем сезоне команда Леонида Слуцкого заняла четвертое место в чемпионате России.