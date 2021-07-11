Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Вратарь «Рубина» Дюпин высказался об уходе Черчесова с поста тренера сборной

13:05
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Голкипер «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин прокомментировал «СЭ» уход Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

— Спасибо Черчесову за то, что вызвал меня, довелось побывать на Евро — большое дело. Если бы он не вызвал, то я, наверное, и не оказался бы на таком крупном турнире. Спасибо за доверие, рад был находиться в сборной. Для меня это новые эмоции, новые ощущения, новый опыт, новые знакомства. Поэтому у меня только слова благодарности.

— Писали Черчесову что-то на прощание или звонили?

— Нет.

— Какую реакцию вызвала пресс-конфедерация Черчесова?

— Честно, я даже не смотрел. Был в отпуске. Даже остальные матчи Евро не смотрел. Настолько устал эмоционально, что максимально отдалился от всего и отдыхал, — сказал Дюпин.

Черчесов тренировал сборную России с 2016-го по 2021 год. На Евро-2020 национальная команда под его руководством не смогла выйти в плей-офф турнира из группы B.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 34758
Все опросы
Кто должен тренировать сборную России после отставки Черчесова?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Италия — Англия, финал Евро-2020: где смотреть трансляцию и время начала матча
Фото: За что Долина обрушилась с гневом на фанатов
В Молдавии начались досрочные выборы в парламент
Мужчина убил свою мать, поджарил и съел ее
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: Сборная России: отставка главного тренера Станислава Черчесова после Евро 2020, причины вылета, главные новости