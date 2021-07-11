Вратарь «Рубина» Дюпин высказался об уходе Черчесова с поста тренера сборной

Голкипер «Рубина» и сборной России Юрий Дюпин прокомментировал «СЭ» уход Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

— Спасибо Черчесову за то, что вызвал меня, довелось побывать на Евро — большое дело. Если бы он не вызвал, то я, наверное, и не оказался бы на таком крупном турнире. Спасибо за доверие, рад был находиться в сборной. Для меня это новые эмоции, новые ощущения, новый опыт, новые знакомства. Поэтому у меня только слова благодарности.

— Писали Черчесову что-то на прощание или звонили?

— Нет.

— Какую реакцию вызвала пресс-конфедерация Черчесова?

— Честно, я даже не смотрел. Был в отпуске. Даже остальные матчи Евро не смотрел. Настолько устал эмоционально, что максимально отдалился от всего и отдыхал, — сказал Дюпин.

Черчесов тренировал сборную России с 2016-го по 2021 год. На Евро-2020 национальная команда под его руководством не смогла выйти в плей-офф турнира из группы B.