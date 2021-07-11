Хвича Кварацхелия рассказал о подготовке к сезону
13:18
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал «СЭ» свой гол в ворота «Химок» (1:0) на товарищеском турнире в Москве.
— Сумасшедший гол забил «Химкам» расскажи, как все получилось?
— Не знаю, это игровой момент. Чувствовал, что можно бить и все получилось. Все легко.
— Как твое состояние сейчас?
— Еще тяжело, потому что больше месяца не играл. Сейчас я почти готов, думаю, скоро уже буду в оптимальной форме, — сказал Кварацхелия.
24 июля «Рубин» сыграет со «Спартаком» в матче первого тура сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ. В минувшем сезоне команда Леонида Слуцкого заняла четвертое место в чемпионате России.
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