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Хвича Кварацхелия рассказал о подготовке к сезону

13:18
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал «СЭ» свой гол в ворота «Химок» (1:0) на товарищеском турнире в Москве.

— Сумасшедший гол забил «Химкам» расскажи, как все получилось?

— Не знаю, это игровой момент. Чувствовал, что можно бить и все получилось. Все легко.

— Как твое состояние сейчас?

— Еще тяжело, потому что больше месяца не играл. Сейчас я почти готов, думаю, скоро уже буду в оптимальной форме, — сказал Кварацхелия.

24 июля «Рубин» сыграет со «Спартаком» в матче первого тура сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ. В минувшем сезоне команда Леонида Слуцкого заняла четвертое место в чемпионате России.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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