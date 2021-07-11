Хвича Кварацхелия рассказал о подготовке к сезону

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал «СЭ» свой гол в ворота «Химок» (1:0) на товарищеском турнире в Москве.

— Сумасшедший гол забил «Химкам» расскажи, как все получилось?

— Не знаю, это игровой момент. Чувствовал, что можно бить и все получилось. Все легко.

— Как твое состояние сейчас?

— Еще тяжело, потому что больше месяца не играл. Сейчас я почти готов, думаю, скоро уже буду в оптимальной форме, — сказал Кварацхелия.

24 июля «Рубин» сыграет со «Спартаком» в матче первого тура сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ. В минувшем сезоне команда Леонида Слуцкого заняла четвертое место в чемпионате России.