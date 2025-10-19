Белоус: «Если бы «Спартак» проиграл «Ростову», Станковича не уволили бы»
Бывший вице-президент «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал «СЭ» ничью в матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
— В концовке «Спартак» ушел от поражения, играя в меньшинстве. Это определенный плюс. Но надо же понимать и другое. Имея такой шикарный для РПЛ подбор исполнителей, красно-белые превращаются в команду, которая занимает сейчас 6-7-е места. Это же никуда не годится! Не этого ждали от Станковича и его помощников, — считает Белоус. — С «Ростовом» вообще «Спартак» играет не слишком удачно...
— Неудобная команда?
— Да это все предрассудки! «Спартак» спасся благодаря блестящему голу Барко. Но красно-белые играли у себя дома. Против клуба, имеющего проблемы с финансами. И «Ростов» ни в чем не уступил «Спартаку» с мощным спонсором, с огромными зарплатами футболистов. Я не увидел, в чем красно-белые сегодня превзошли дончан. Разве это нормально? При определенном стечении обстоятельств гости могли забивать еще и закрывать игру. Так что тут специалисты сейчас испытывают двоякие чувства. Пожалуй, результат закономерен. Но если посмотреть, как складывался этот матч, то «Спартак» по большому счету отскочил.
— Барко сегодня спас не только «Спартак» от поражения, но и отсрочил отставку Станковича?
— Нет. Сейчас Станковича никто бы не убрал.
— Разве?
— А смысл? Нужно дать Станковичу и его тренерскому штабу доработать до зимней паузы. И уже потом принимать решения. Сейчас никто уже ничего не изменит. Да и кто согласится? Серьезный специалист должен провести полноценные сборы, понять возможности «Спартака».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0