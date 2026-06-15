Топурия проиграл Гейджи на UFC Freedom 250 в Белом доме и потерпел первое поражение в карьере

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия техническим нокаутом уступил американцу Джастину Гейджи в главном поединке турнира UFC Freedom 250 в Белом доме.

Бой остановили после четвертого раунда. В третьем раунде американец отправил Топурию в нокдаун, после раунда врач сообщил судье, что нужно завершать бой. Но Топурия сумел уговорить его продолжить.

37-летний Гейджи стал чемпионом UFC в легком весе — впервые в карьере. На его счету теперь 28 побед и 5 поражений на профессиональном уровне.

29-летний Топурия потерпел первое поражение в карьере при 17 победах.

ММА UFC: Топурия — Гейджи

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