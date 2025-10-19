«Сочи» — «Зенит»: судья Егоров отменил гол Вендела после ошибки Дюпина

«Зенит» удвоил преимущество в матче с «Сочи» в 12-м туре РПЛ.

На 23-й минуте отличился хавбек Вендел, которому ассистировал форвард Матео Кассьерра. Колумбиец воспользовался ошибкой вратаря «Сочи» Юрия Дюпина.

После подсказки ВАР главный арбитр Егор Егоров отменил гол, так как Кассьерра находился в штрафной «Сочи» в момент удара от ворот.