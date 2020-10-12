Юрист «Спартака» признал вину клуба в нарушении ковид-правил на матче с «Зенитом»

Юрист «Спартака» Владислав Ляликов на заседании Тушинского районного суда по делу о наказании московского клуба за несоблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:1) признал факт нарушений.

«На матче отдельные болельщики нарушали перчаточный и масочный режим, а также нормы социальной дистанции», — заявил он.

Также юрист признал, что на стадионе присутствовало 20 738 болельщиков. Ранее гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что игру посетили 17 150 зрителей, такие данные были опубликованы как официальные. (Севастиан Терлецкий)

Игра «Спартак» — «Зенит» на стадионе «Открытие Арена» прошла 3 октября. 7 октября после расследования управление Роспотребнадзора по Москве сообщило: во время матча были выявлены грубые нарушения мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции, на генерального директора и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» составлены протоколы по ч.2 ст.6.3. КОАП РФ и административные материалы направлены в Тушинский районный суд.

Данная статья предусматривает административное наказание для должностных лиц от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.